JOSEPH WU JAUSHIEH ⟩ Taiwan ei alistu

Sõjast tingitud humanitaarolukord ja majandusraskused on samuti märk sellest, et globaliseeruvas maailmas ei ole võimalik kriise riigipiiridesse sulgeda. Sellepärast on hädavajalik ennetada sarnaseid üleilmset julgeolekut ähvardavaid ohte ka mujal. Taiwan – demokraatia, mis on koduks enam kui 23 miljonile inimesele ja mida mul on au esindada – seisab jätkuvalt silmitsi Hiinast tulenevate hiiglaslike väljakutsetega.