MIKK SALU ⟩ Kaja Kallase veider vimm ajakirjanduse vastu

Nii Kiislerile antud intervjuus kui ka mõnel korral varem on Kallas muu hulgas välja käinud sookaardi, et kuna tema on naine, siis teda kuidagi rünnatakse rohkem või kuna ta on naine, siis tal pole nii head klappi Eesti (mees)ajakirjanikega.

Ma ei tea. Võib-olla, aga võib-olla ka vastupidi. Olen ise korduvalt Kaja Kallast intervjueerinud ja isikliku kogemuse järgi (mis muidugi on täiesti subjektiivne) on juhtunud vastupidi. Kuna ta on sümpaatne naisterahvas, siis on olnud olukordi, kus Kallas on mingile küsimusele andnud nõrga vastuse, aga olen jäänud pooleks sekundiks kõhklema ja selle asemel, et nõrk vastus jätkuküsimusega ära karistada, lasknud pallil maha kukkuda. Mõne meespoliitiku suhtes sellist kõhklust ründava või terava küsimuse osas ei teki.