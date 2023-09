Anastasiya Tido ⟩ Kõlvartiga valitseb oht, et Keskerakonna read hõrenevad

Keskerakonnal on kolm põhilist arengustsenaariumit järgmiseks paariks aastaks. Esimene on see, et Kõlvart ja tema meeskond viivad läbi reforme ja Keskerakond saab piisavalt tugevaks, et loota kohalikel valimistel heale tulemusele.

Teine variant on see, et kõik jääb nii, nagu on, ehk loid stagnatsioon. Selle stsenaariumi tõenäosus on minu arvates üsna väike. Esimehe praeguse tuju järgi otsustades läheb kehale liiga palju energiat, et see paigal püsiks. Selleks et partei ei liiguks kuhugi, on vaja vastutegevust, mis oleks võrdne tegevusega. Kui erakonnas selline vastuseis tekib, siis on vähetõenäoline, et ta peab oma praegusel kujul edasi elama. Sel juhul on tõenäolisem kolmas variant: sisetülid viivad erakonna olulise ümbervormistamiseni, osa parteilasi lahkub, ülejäänud koonduvad uute eesmärkide elluviimiseks.