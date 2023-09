Algul ringkirja lugedes võib isegi tekkida tunne, et tehaksegi samm edasi ja eesmärk – Eesti inimese suurem liikumisaktiivsus – on tagatud, nagu on välja toodud «Spordipoliitika põhialustes aastani 2030». Eesmärk on niisiis, et kaks kolmandikku eestlastest liigub regulaarselt. Suure meelitusena lisatakse, et 2023. aastast on maakondlike spordiliitude eelarve suurenenud 500 000 euro võrra.