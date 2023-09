​Tänavu pälvis Helsingi ülikooli audoktori tiitli pikka aega Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaani ametis olnud professor Riho Altnurme, kes on keskendunud Eesti luterliku kiriku (EELK) lähiajaloole. Professor leiab, et tema uurimisvaldkond on aktuaalne, sest selle mõju ulatub ka meie tänasesse poliitikasse.