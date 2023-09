Rainer Saks ⟩ Ukraina: Venemaa valmistub mobilisatsiooniks

Venemaa juhid on olnud häiritud oma mineraalide ja muu tooraine ekspordi liigsest sõltuvusest läänest ning majandusfoorum loodi selleks, et kiirendada uute turgude leidmist Aasias. Varem on foorumil osalenud ka Hiina RV president ja Hiinaga majandussuhete arendamisel on sellel foorumil märkimisväärne koht.