TOOMAS JÜRGENSTEIN ⟩ Kullast puusaga Kõlvart

Üks võimalus Mihhail Kõlvarti kuvandit kirjeldada on "Kung fu panda" näitel.

Keskerakond on oma otsuse teinud ja Mihhail Kõlvart on saanud Keskerakonnas juhimandaadi, pigem favoriidiks peetud Tanel Kiik jäi üsna kindlalt alla. Suurt poliitikat paaril korral üpriski lähedalt nuusutanuna püüan lühidalt mõtiskleda Kõlvarti edu põhjuste ja selle tagajärgede üle.