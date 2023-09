Martin Ehala ⟩ Kõlvart on saanud uskumatu veksli

Keskerakond on Eesti vanim ja suurim erakond. Et erakond on vana, sellest annab märku ka nende laul, kus lubatakse «luua Eestile uut algust». Eesti uus algus on juba veerand sajandit tagasi loodud ja laul kaotanud sideme reaalsusega. Küll aga oli Kõlvarti valimismeeskond komponeerinud uue laulu, mis lubab «luua Keskerakonnale uut algust». Tanel Kiik seevastu ütles oma valimisettekandes: «Keskerakond ei vaja kannapööret». See oli nende valimiste põhivastandus.