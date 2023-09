Teine oluline žest, mille India peaminister Narendra Modi tegi, on India esinemine ametlikult Bharati nime all. Mõistagi, Bharat ongi India omanimetus paljudes Indias kõneldavates keeltes. Muuseas on sellega seotud ka vanaindia suureepose «Mahābhārata» nimi (sanskriti k. suur bhārata).