Teisalt soovis Ukraina president eile kinnistada märksa usutavamat teavet, et Prigožin tapeti Venemaa presidendi korraldusel. Venemaa juhtidel on Wagneri asi kindla kontrolli all. Palgasõdurite laagreid Valgevenes pannakse kokku. Ilmselt on otsustatud Wagneri üksused täielikult likvideerida ning see viiakse lähemate kuude jooksul ilma suuremate ekstsessideta läbi.