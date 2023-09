JUHTKIRI ⟩ Usume Kaja Kallast?

Huvitav on olnud jälgida idavedude skandaali arengut. Kallase abikaasa hädast on saanud Kallase häda ning Kallase hädast on saamas Reformierakonna häda. Võib kindel olla, et niisugune hädine asjade käik kõigile reformierakondlasele ei meeldi. Kõik ei toeta Kallase jätkamist, on öelnud Reformierakonna fraktsiooni liige Signe Kivi. Kuid ehkki kuluaarides pole paljud reformierakondlased Kallasest rääkides särasilmsed, ei ole keegi end veel avalikkuses Kallasele vastandanud.