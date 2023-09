Oma hiilgeaegadel oli Ranna tamm arvatavasti Eesti jämedaim puu. Praegu on tammest järel üks, betooni, telliste ja tugikarkudega kindlustatud haru, mis on üsna ühesugusena seisnud juba üle saja aasta. Ehki seda puuvanakest on nimetatud Tuhandeaastaseks tammeks, ei saa puu tegelikku iga ainuüksi säilinud haru järgi määrata. Hendrik Relve on hinnanud tamme hävinud osa kännutüüka vaevu aimatava kontuuri järgi selle ümbermõõduks üle 10 meetri. Eesti vanimaks peetava Tamme-Lauri tamme vanus on veidi üle 700 aasta ja ümbermõõt rinnakõrguselt 825 cm. Nii võib Ranna tamm olla tegelikult vanemgi kui Tamme-Lauri tamm, kuid päris tuhandeaastane ehk siiski mitte.