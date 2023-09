Vahel küsitakse, milline on Tallinna kõige vanem kivihoone. Mõned giidid väidavad, et Vene tänava majade all on tuhandeaastased keldrid. Arhitektuuriajaloolasi paneb see väide muigama, sest peaks olema üldteada, et muinaseestlased ei kasutanud lubimörti, kirjutab Jüri Kuuskemaa.