Marek Strandberg ⟩ Mis me nüüd teeme – paneme tuima ja lõpuni!

Moed käivad hooti: kord pikad, siis lühikesed, siis liibuvad, siis jälle lodevad. Need on rõivamoed. Suhtekorralduses näivad olevat samalaadsed moed. Näiteks nende soovituste puhul, mida teha, kui mingid asjad äris või poliitikas lappama lähevad. Neid näiteid jagub kogu aeg. Elu on rikkalik.