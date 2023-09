Andrei Kuzitškin ⟩ Kaja Kallase skandaal näeb välja nagu Eesti-vastane erioperatsioon

Pole mingit kahtlust, et Kaja Kallase Eesti peaministri kohalt tagasiastumine on Kremli unistus. Kaja Kallasest rohkem vihkavad Venemaa z-blogijad ja Venemaa presidendi administratsioon ainult vanaisa Bidenit. See on ka mõistetav: Kaja Kallase lepitamatu seisukoht Putini režiimi suhtes ja selge toetus Ukrainale kutsub Venemaa võimudes esile äärmist raevu.