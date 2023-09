Jaan Ross ⟩ Kuidas arenes Eesti teadus pärast iseseisvuse taastamist

Olen teaduse ja kõrghariduse vallas pärast konservatooriumi lõpetamist kuni emeriteerumiseni töötanud üle 40 aasta. See võiks õigustada pilgu heitmist käidud teele ning hindamist, millised muudatused kõrghariduse ja teaduse vallas on selle aja jooksul olnud õigustatud ning millised mitte. Nimetatud perioodi kõige olulisem ühiskondlik sündmus on muidugi Nõukogude Liidu kokkuvarisemine ja Eesti taasiseseisvumine. Mulle tundub, et sellele taanduvad lõppkokkuvõttes peaaegu kõik meie teadus- ja haridusreformid.