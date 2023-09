Lootus, et raha trükkimise privileegist läbi demokraatliku protsessi vabatahtlikult loobutakse, on üsna napp. Praegusest, küllusliku tsivilisatsiooni hävinguni viivast finantssüsteemist on vaja lihtsalt selle kontrollijatega konsulteerimata mingil moel välja astuda. Ma ei näe selleks muud võimalust kui bitcoin. See on rahumeelne, takistamatu revolutsioon võlaorjuse ja raha trükkimise ärakasutajate vastu.