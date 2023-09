JUHTKIRI ⟩ Jubedad lood hooldekodudes

Möödunud on seitseteist aastat, vanadekodud on muutunud palju kallimaks, kuid sealne teenus mitte ilmtingimata kvaliteetsemaks. Viimasel ajal on Postimees käsitlenud mitmeid juhtumeid, mis näitavad hooldekodudes toimuvat üsna mustades värvides. Jätkuvalt esineb klientide ebainimlikku kohtlemist, kahtluse all on nende asutuste turvalisus.