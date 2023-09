Parlamentaarses süsteemis ei ole parlament planeerimis- ja initsiatiiviorgan, selleks on valitsus. Parlamendi roll on olulisimad küsimused läbi arutada ja teha nende suhtes otsused. Seetõttu on loomulik, et riigikogu suurel määral reageerib valitsuse tegevusele või peegeldab seda.