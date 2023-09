Katrin Laur ⟩ Vene keel filmifestivalil vihastab ja paneb nördima

Kinos Artis on 17. Aasia filmikultuuri festival. Kui ma sellest lugesin, olin väga rõõmus, et festivalil nelja Yasujiro Ozu filmi näidatakse, 35 mm koopialt. Esimesele filmile ma kahjuks ei jõudnud, olin aga kinos teisipäeval, 5. septembril, et vaadata «Tokyo lugu». Ozu on mu lemmikrežissööre, olen ta filme tihti filmitudengitega vaadanud ja arutanud.