JUHTKIRI ⟩ Kõlvarti luukered ei mahu Stenbocki maja kappidesse ära

Tõsi on see, et 2010. aasta Seligeri laagrit ei korraldanud formaalselt kurikuulus Putin-juugend Naši, kes oli varemalt käinud Eesti saatkonda Moskvas kividega loopimas, vaid seda tegi riiklik Rosmolodjož. Kuid see ei muuda vähimalgi määral asja sisu. Seligeri laagrid on kogu aeg olnud Kremli propaganda tööriist.

Mis aga puutub vassimisse, et enam ei mäleta või see oli hoopis midagi muud, siis on meil kuhjaga näiteid, et see teeb poliitiku olukorra üksnes hullemaks. Ka peaminister Kaja Kallase skandaali ümber on mitu kihti, millest kõige toksilisem on see, kui poliitik ei räägi asjast, vaid vassib.