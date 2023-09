TAMARA VESKI ⟩ Peaminister nii ei käitu!

Seda ei pidanud Kaja millekski, ainult korrutas, et tema ei tea midagi, et nad ei räägigi oma mehega omavahel ja ainult hämas. Erilise tõuke kirjutamiseks andis Kätlin Konstabeli leheartikkel, kus tuleb juttu peaministri peresuhetest. Kui me nii olulisest asjast nagu Vene-Ukraina sõja ajal toimuvast ärist (mida ajab oma abikaasa) midagi ei tea ja kõike süütu näoga eitame, siis tekib paratamatult küsimus, mida peaminister Eesti elust üldse teab?

Seda, et ainult reformierakonna tegelased teda toetavad ja võib olla isegi usuvad, jääb mannetult väheks! Aga rahvas on rääkinud ning paistab, et see ei loe talle mitte midagi. Tema põhimõte on, et ebamugavaid ning ebapopulaarseid teemasid vältida või lihtsalt valetada ning vassida!

Seda, et ainult Reformierakonna tegelased teda toetavad ja võib-olla isegi usuvad, jääb mannetult väheks!

Kui kord usaldus (mõtlen just rahva oma) on kaotatud, siis seda tagasi saada pole võimalik. Palume, Kaja, astu siiski tagasi. Eesti maine on tugevasti kahju saanud ning mis veel hullemat peaks juhtuma, et sa tõesti vastutuse võtad?

Juba vanas testamendis on öeldud: «Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi.»