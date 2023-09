OTT LUMI ⟩ Kui poliitik väärtusotsuseid ei tee, siis asendaks teda ka tehisaru

Ka need tegevused, mis pidid kõnetama väliskeskkonda, toimisid keskpäraselt. Ebaõnnestunud automaksu kui teema lansseering (mis kujunes pigem Reformierakonna tippude sisediskussiooniks) ja jutt suurest kärpevajadusest, nüüd äsja augustis, lasevad spekuleerida, et miskit on valitsuse tegevusega ja kommunikatsiooniga lahti. Ma isegi ei tea, et valitsus oleks oma sadat päeva kuidagi avalikult markeerinud – ilmselt siis polnud eriti uudiseid, mis puudutab poliitikaid policy mõttes.