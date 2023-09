Andres Herkel ⟩ Kremli viimased tööriistad on Holod ja Golod

Venemaa tahab teraviljablokaadiga painutada läänt majandussanktsioone leevendama. Mõttemuster on sama, nagu oli lootus gaasipuuduses Euroopa eelmisel talvel järeleandmistele sundida. Ja kuigi Euroopa ei külmunud ega andnud järele, proovitakse jälle samu vahendeid – äkki avaldab mõju nälg, Holodi asemel Golod! Vahe on vaid selles, et nälja tekitamiseks ei piirata oma eksporti, vaid blokeeritakse Ukraina oma.