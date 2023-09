Riigikontrolör Janar Holm nentis sel nädalal taas, et kuigi rahandusministeerium nõuab tegevuspõhise eelarve koostamist, kasutavad ministeeriumid päriselus teistsuguseid lahendusi. Riigieelarvet on juba aastaid lubatud arusaadavamaks teha. Mida on selleks vaja muuta ja mis on seda seni takistanud?