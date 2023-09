Poliitikud räägivad, et kulude kokkuhoiuks on vaja vähendada ametnike arvu. See jutt pole siiani tulemust andnud ja ilmselt ei annagi, kui ei muudeta seadusi ja muid õigusakte, kus vastavad regulatsioonid on kirja pandud, kirjutab majandusteaduste doktor, insener Väino Rajangu.