Priit Sibul ⟩ Opositsioonijuht Kaja Kallas nõuaks peaminister Kaja Kallase tagasiastumist

Kui Kallas 2019. aasta augusti lõpus Jüri Ratasele umbusaldust avaldas, tõi ta välja üheksa artiklit välismeediast, kus Eesti maine olla määritud. Kallase nimetatud väljaannete hulka kuulusid Foreign Policy, BBC, Euronews, Bloomberg, Financial Times, New York Times, Politico, CBS News ja The Guardian (Delfi 30.08.2019).

Toona pidi Kallas isegi oma umbusaldushääletuse kõnes nentima, et Jüri Ratas isiklikult ei ole Eesti mainet määrinud. Aga Kallase sõnul vastutab peaminister oma valitsuse ministrite eest ja seega tuleb tal ikkagi tagasi astuda. «Peaminister on ju lugupidav. Me teame ju, et see ei loe. Väljaspool Eestit on valitsus tervikuna see, kes annab Eestile näo. Ja see nägu pole enam puhas,» ütles Kallas.