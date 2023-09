SIIM PAUKLIN ⟩ Kaja Kallast pole peaministrina nüüd võimalik usaldada

Eestit ei tohi juhtida peaminister, keda ei saa usaldada. Mida kauem klammerdub Kaja Kallas peaministri tooli külge ilma poliitilist vastutust võtmata, seda rohkem teeb ta kahju kogu Eestile. See tekitab usaldamatust kollektiivselt Eesti valitsejate vastu, põhjustab eesti rahva jätkuvat polariseerumist ning sellest tulenevalt kahjustab riigisisest julgeolekut, sest tõelise ohu korral ei võta rahvas usalduse kaotanud peaministrit lihtsalt kuulda. Selline valitsejate usaldamatus on ohtlik Eesti riigile.

Lisaks kahjustab see loomulikult ka valitsuse praktilist töövõimet ja Eesti välispoliitilist tõsiseltvõetavust, mis on kõik seotud Eesti pikaajalise julgeolekuga. Kaja Kallase vassimine ja valelikkus teevad tema jätkamise Eesti peaministrina vastuvõetamatuks. Arenenud riikides oleksid poliitikud Kallase skandaali puhkedes tagasi astunud. Meenutame, et tipp-poliitikud on lääneriikides tagasi astunud ametliku pangakaardiga sukkpükste ostmise eest. Kaja Kallase idavedude skandaal on sellega võrreldes mõõtmatult tõsisem.