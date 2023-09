MART KULDKEPP ⟩ Vene propaganda tõsiseltvõetavus väheneb Ukraina võitudega

Vene propaganda tõsiseltvõetavus ajapikku siiski paratamatult väheneb. Esiteks on olemasolevate jutupunktide valik jätkuvalt sama piiratud kui varemgi, mis tähendab, et lääne ühiskondade immuniteet nende vastu on pikapeale suurenenud. Hirm mingeid «punaseid jooni» ületada ei saagi enam olla sama suur, kui on selge, et järjest ulatuslikum relvaabi Ukrainale viimase pooleteise aasta jooksul pole kaasa toonud ei tuumasõda ega Euroopa energiavarustuse kokkuvarisemist. Oma tõsiseltvõetavust on maha mänginud ka propagandistid ise, kes enne eelmise aasta 24. veebruari kõik pea eranditult väitsid, et mingit invasiooni ei tule, ja seejärel hirmutasid kogu maailma apokalüptiliste tagajärgedega, kui Ukraina abistamist ei lõpetata. Praegu peavad nad haarama iga veel veidigi tõsiseltvõetava põhjenduse järele, miks Venemaa sõjakaotus on justkui võimatu ja miks ei tohiks Venemaal sõda kaotada lasta – olgu pealegi, et need kaks argumentatsiooniliini teineteist välistavad.