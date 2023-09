ORM TAMMEPUU ⟩ Kuidas lepitada hoidjaid ja uuendajaid abielu küsimuses?

Perekonnaseadus läheb muutmisele ja kümned teised seadused selle tuules, nii on valitsuserakondade juhid koalitsioonileppes otsustanud. Riigikogu küll tõrgub kummitempli rolli täitmast, aga eks see olnud ka ette teada, ja rohi samuti – usaldushääletusega surutakse asjad ikka läbi. Teerulli peatada ei saa. Arvamust avaldada võib ikka, kuni see ära keelatud ei ole.

Kuigi abieluinstitutsiooni muutmise on võimulolijad otsustanud, käib arutelu ikka edasi. Aga see debatt on kentsakas selle poolest, et kasutades samu sõnu nagu «abielu» ja «perekond», räägitakse kardinaalselt erinevatest asjadest. Nagu öelda tavatsetakse – aiast ja aiaaugust. Sestap on mõlemal poolel, nii samasooliste abielu seadustajatel kui ka selle vastustajatel tuline õigus oma mätta otsast vaadates ja samas täiesti võimatu mõista oponente.