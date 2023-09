Rainer Saks ⟩ Surovikin pääses isolatsioonist, aga ta tulevik on habras

Türgi president pidas eile oma visiidi järel pressikonverentsi. Ta esitas melanhoolsevõitu sõnumi, et praegu ei ole näha mitte mingit rahuperspektiivi sõdivate poolte vahel. Samas selgitas president pikalt, et Türgi on algusest peale üritanud vahendada konflikti osapooli rahu ja diplomaatia rajale. Jõuline diiler positsioneeris ennast ümber tagasihoidlikuks vahendajaks.