ERKKI BAHOVSKI ⟩ Laske peaministril vingerdada

Napoleonile omistatakse ütlust, et kunagi ei tasu vaenlast segada, kui ta on viga tegemas. Seda imestama panevam on EKRE ja tema sõprade jätkuvad Ukraina-vastased kommentaarid ühismeedias ka pärast Kaja Kallase idavedude skandaali. Või paanika külvamine siis, kui Ukraina droonid tabasid Pihkva sõjaväelennuvälja, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Bahovski.