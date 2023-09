KRISTA PIIRIMÄE ⟩ Vihakõnest veel: teisi ei saa alandada

Vihakõnest on palju juttu olnud. Mingeid sõnu või lause konstruktsioone ei saa seadusega ära keelata, selles osas olen Jaak Valgega nõus (Postimees, 01.09.) Sõimusõnade rohkus iseeenest näitab keele rikkust. Kuid haritud inimene teab kus, mida ja kuidas ühte ja teist sõna kasutada.

Täpsem on öelda, et see oleneb mitte niivõrd mingi kõrgkooli diplomi omamisest vaid kõneleja eneseväärikusest. Endast lugupidav inimene ei alanda teisi. Kui on vaja kellegi seisukohti ümber lükata, tõestada oma arvamuse paremust, siis tuleb vaielda seisukohtadega, aga mitte minna isiku kallale. Seda viimast nimetatakse argumentum ad hominen, mida kunagi õpetati ülikoolides peetud dispuutides.

Aga ka toon ja ilme on oluline. Näiteks õpetajad ei tohi alandada õpilast, nimetada teda lolliks. Ometi ma ükskord kasutasin klassi ees seistes seda sõna: «Nii lolli vastust ei ole ma veel kunagi kuulnud!» Aga ma kasutasin sellist tooni, et see oli rohkem nali kui tõsi. Igatahes õpilane ei solvunud ja hakkaski paremini õppima. Seevastu täna ETV–s Mart Helme ja Kaja Kallase kohtumist vaadates kuulsin Helme täiesti aksepteeritavaid sõnu öelduna nii vihase häälega, et pista või jooksu.