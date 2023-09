Põhiprobleem on maaelanikkonna, esijoones õppimisealiste laste kiire vähenemine. Inimesed on pidanud paremaks elada Tallinna paljukorruselistes majades, veeta tunde ummikutes, et ühest linna otsast teise pääseda. Palgad maal jäävad tunduvalt maha Tallinna omadest. Järjest kahanevad maal ka teenused.