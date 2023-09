KRISTA KODRES ⟩ Kas sellist uut ooperit me tahamegi?

On mitmeid argumente, mis riigikogu poolt riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja lülitatud uue Estonia teatrimaja ehitamise kasuks väljapakutud kohale ei räägi. Esmalt ei jaksa ära imestada, kuidas sai riigikogu üldse ette panna ehitada uus hoone «Estonia teatri juurdeehitisena», sest see ei vastanud ega vasta ka praegu kehtivale muinsuskaitseseadusele.

Veelgi enam, see on vastuolus kohustustega, mille Tallinn, mille vanalinn koos kaitsetsooniga kuulub UNESCO Maailmapärandi nimekirja (World Heritage list), on endale võtnud. Maailmapärandi nimekirjas olek eeldab linnalt ühemõtteliselt kaasatud territooriumi kaitset ja hooldamist. On ka teada, mis juhtub, kui kord endale võetud kohustusi tõsiselt ei võeta: Dresden koos Elbe jõe oruga eemaldati maailmapärandi nimekirjast 2009. aastal, sest linn lubas ehitada neljarajalise silla, mis sõitis otse vanalinna sisse. Seetõttu on praeguste linna- ja muinsuskaitsejuhtide sirge selg juurdeehituse mittelubamise suhtes ainult kiitust väärt.