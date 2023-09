Juhtkiri ⟩ Kaja Kallase küünlapäev

See on tähelepanuväärne detail kahel põhjusel. Esiteks veendusime, et peaminister on võimeline uurima, mida tema rahaga tehakse, ning teiseks, et ta on suuteline seda ka mäletama. Kuid mida täpselt tegi Kaja Kallase abikaasa temalt laenatud 350 000 euroga, seda me ikkagi ei kuulnud.