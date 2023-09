Praeguseks hetkeks on kohalikud jupijumalad jäänud eriliselt alasti, nagu nähtamatute riietega kuningas omal ajal. Riik ei nõua pisikeste maakoolide sulgemist, ärimees Parvel Pruunsild tegi kooli jätkamiseks suure annetuse, kogukond on mobiliseerunud ning näidanud, et see kool on neile oluline.

Miks seda kooli siis sulgeda tahetakse? Sest me tahame! Sest me saame! Siin ei ole enam muid seletusi peale sulaselge jonni ja pahatahtlikkuse. See olukord on nii ilmselge, et isegi haridusminister Kristina Kallas on astunud pretsedenditu sammu ning on otsustanud mitte allkirjastada Metsküla ja Virtsu koolituslubade tühistamise taotluseid, milleks Lääneranna omavalitsuse hinnangul pole tal õigust.