JUHTKIRI ⟩ Võitlus korruptsiooniga viib Ukrainat läänele lähemale

Mõistagi ei tee Zelenskõi otsus Reznikov ametist vabastada korruptsiooni olematuks. Suure tõenäosusega kuuleme Ukraina korruptsioonijuhtumitest edaspidigi. Meenutatagu, et Eesti on juba ammu, enne täiemahulise sõja algust osutanud Ukrainale abi ja jaganud oma kogemusi korruptsiooniga võitlemisel.

Ukraina korruptsioonist rääkides on oluline ka doseerimise aste. Ehk siis küsimus, millal muutub Ukraina korruptsioonist rääkimine kasulikuks Venemaale ja toob mõnele lääne poliitikule poliitilisi punkte. Korruptsioonist rääkimine aitab kahtlemata Ukrainat, kui seda teha eesmärgiga sõdivat riiki aidata. Kui eesmärk on midagi muud, on Ukraina korruptsioon vaid konks, mille taha haakida Ukraina abistamisest keeldumine.

Sõjaolukord toob teravalt esile inimeste head ja halvad küljed. Nii on juhtunud ka Eestis, kus aferistid on üritanud Ukraina abil kas kasu saada või oma profiili kohendada. Võib eeldada, et Ukrainas leidub neid aferiste juba riigi suuruse tõttu mitu korda rohkem. Mõneti on paratamatu, et sõjast lõikavad kasu inimesed, kes seda ei peaks lõikama. Kuid selle võrra peabki Ukraina näitama, et säärastel inimestel ei lasta riigis vabalt tegutseda. Selleski plaanis muutub Zelenskõi samm arusaadavaks.