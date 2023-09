OLEG SÕNAJALG ⟩ Miks ehitada odavalt, kui saab ka kallilt

Kommunaalpoliitik Märt Sults on ajanud enam kui 15 aastat ulmelist juttu sellest, kuidas Tallinna lahte tuleks ehitada nn kasiinosaared. Poole miljardi eest pidavat mereveest kerkima kolm tehissaart hotellide ja kasiinodega. Enam kui 15 aastat on selle idee üle ka nalja visatud, sest Tallinnas on kuiva maad küll ja rohkem, kuhu hotelle ja kasiinosid ehitada.