Karmen Turk ja Maarja Pild ⟩ Andmekaitse luukere kapist väljas – Eestis trahve teha ei saa

2022. aastal renoveeriti Magdaleena haiglat. Selle käigus hävitati ka Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) vanu arhiividokumente. ITKs kui ühes suurimas haiglas on olemas tavad ja protseduurid, kuidas arhiivide tühjendamise korraldamine koostööpartneri abil toimub. Sel korral toimetati maja ette 1,7 meetrini ulatunud konteiner, kuhu koristustöölised üle konteineri ääre vanu dokumente sisse asusid viskama. Konteinerist möödus andmekaitse inspektsiooni ametnik, kellel õnnestus aga konteinerisse siseneda ja teha selle sisust segamatult fotod. Sellega seoses algatati menetlus kahtlusega isikuandmete kaitse nõuete rikkumises. ITK esitas enda isikuandmete töötlemisega seotud korrad ja poliitikad, ütlusi käisid andmas kõik seotud töötajad kuni juhatuse esimeheni välja.

13. veebruaril 2023 tegi andmekaitse inspektsioon väärteootsuse, millega määrati ITK-le trahv 200 000 eurot turvanõuete eiramise eest. ITK esitas otsuse peale kohtusse kaebuse. Kohtumenetlust on meedias ka varem kajastatud, sh andmekaitse inspektsiooni enda poolt. 31. augustil 2023 tegi Harju maakohus otsuse, millega tühistas andmekaitse inspektsiooni väärteootsuse ja lõpetas väärteomenetluse. Andmekaitse inspektsioonil on seejuures võimalik maakohtu otsus riigikohtule edasi kaevata ja see ei ole veel jõustunud.