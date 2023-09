VLADIMIR JUŠKIN ⟩ Miks ei suutnud Putin uskuda Prigožini reetmist?

Sündmuste ahelas, mis algas 23. juuni õhtul, on väga raske veenvat loogikat üles ehitada. Segab 24. juuni hommikul kell 10 tehtud Putini pöördumine Venemaa kodanike poole. Olulised on sõnad: «... see, millega me vastamisi seisame, on justnimelt reetmine. /.../ See, kes sõjalise mässu organiseeris ja ette valmistas, kes tõstis relva oma võitluskaaslaste vastu, reetis Venemaa. Ja vastutab selle eest. /.../ Meie tegevus Isamaa kaitsmisel sellise ohu eest saab olema karm.»