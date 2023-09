Jüri Kotšinev ⟩ Musta mere blokaad mõraneb ja venelased saavad veel sanktsioone

Venemaa kaitseministeerium teatas mõne aja eest, et on oma raketilöökidega Odessa pihta hävitanud mehitamata kaatrite tootmise tsehhid ja nende hoiustamise laod. Samuti said Mõkolajivi linnas venelaste väitel õhulöökidega hävitatud «kütuse infrastruktuuri objektid» ja Ukraina relvajõudude moonalaod. Tegelikkuses sai venelaste raketilöökides hävitatud vili, millest osa – 60 000 tonni – oli mõeldud väljaveoks Hiinasse.