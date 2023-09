RAUL EAMETS ⟩ Kas meil hakkavad intressid varsti langema? Vastus on pigem ei

Hiljuti avaldatud hinnatõus oli Eestis 4,3 protsenti, mis varasemate kahekohaliste näitajate võrdluses on suhteliselt madal. Selle taustal on Eestis hakatud rääkima, et varsti on oodata ilmselt intressimäärade langemist ja kodulaenude tagasimaksmine peaks siis muutuma inimestel lihtsamaks. Samuti on Eestis kiiresti hakanud kasvama tööpuudus, mis tähendab, et majanduslangus on päriselt kätte jõudnud ja majanduse languse peatamiseks peaks hakkama intressid langema. Tegelikkus nii kena ja roosa ei ole.