Juhtkiri ⟩ Peaasi, et oleme ikka eestlased

Värske, Postimehe Jaan Tõnissoni Fondi rahastatud, välisministeeriumi tellitud ning Terje Toomistu, Aet Annisti ja Rein Muraka läbi viidud uuring nendib, et väljaränne Eestist on juba hulk aastaid stabiilselt 12 000 juures. Uuring võttis vaatluse alla noored täiskasvanud, kes kasvasid üles taasiseseisvunud Eesti Vabariigis ja said täiskasvanuks pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Inimesed, kes praegu on valdavalt 20ndates ja 30ndates eluaastates.

Eks põhjuseid Eestist ära kolida on igasuguseid. Enamasti lähevad noored välismaale tööle või õppima. Praegu on paremal järjel inimeste seas juba kombeks, et laps peaks mingi kraadi tegema kuskil välismaa ülikoolis. Ja eks see tähendab mõnikord seda, et tekivad tööalased või eraelulised sidemed ja jäädaksegi sinna.

Palju rändavad välja siiski madalama haridusega inimesed – ja nemad sageli tagasi ei tule. Vaesemal järjel inimesed lähevad välismaale paremat teenistust otsima. Ja nii see jääbki, sest Eesti on endiselt mõne naabriga võrreldes üsna vaene riik. Mõnel erialal saab meil sarnast palka nagu maailma kõige rikkamates riikides, enamasti aga mitte.