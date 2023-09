PIRET LOTMAN ⟩ Kohtumõistmine "reeturkirjanike" üle

Uring möönab, et Aadu Hint oli rahva seas populaarne, kirjutisest jääb mulje, et oma «ropu suu» pärast. Viimasest ei ole varem kuulda olnud, küll aga seda, et Aadu Hinti armastati tema kaastundlikkuse ja abivalmiduse tõttu. Mis on kooskõlas Hindi teostes väljenduva poolehoiuga tuulte meelevallas oleva lihtsa inimese vastu. Vastuolu Hindi kirjaniku positsiooni ja eluhoiaku vahel ei ole näha, ammugi kummagi reetmist.

Nigol Andresen ei olnud kirjanik, vaid kirjandusteadlane. Erudeeritumaid ja tunnustatumaid sõjajärgses Eestis, kuid see teema on Uringule ilmselgelt võõras. See-eest teab ta, et Nigol Andresen «olevat püüdnud eesti raamatukogusid kaitsta, kuid täpsemaid andmeid selle kohta ei leidu või polegi neid olemas».

Väide on igati ekslik. Nigol Andresen ei «püüdnud kaitsta eesti raamatukogusid» vaid päästis hävimisest konkreetselt ühe raamatukogu, eesti kultuuri jaoks kõige olulisema – Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu. Teadmiseks Uringule ja tema takkakiitjatele, et see on tänini kõige täielikum eestikeelse kirjanduse kogu. Arhiivraamatukogu laiali pildumise plaan jäi teostamata üksnes tänu Nigol Andreseni vastuseisule. Kel huvi, võib selle kohta lähemalt lugeda ja leida ka allikaviited ajaloo ajakirjas «Tuna» ilmunud artiklist.

Nigol Andresen ei «püüdnud kaitsta eesti raamatukogusid» vaid päästis hävimisest konkreetselt ühe raamatukogu, eesti kultuuri jaoks kõige olulisema – Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu.

«Kirjanduslik kohus» st näitlik kohtuprotsess kirjandusteose tegelaste üle ei ole midagi uut, neid peeti nii sõjaeelses Eesti Vabariigis kui ka okupeeritud Eestis. Kahjuks pole midagi uut ka kohtupidamises kirjanike endi üle. 1946. aastal Leningradis ajakirjanduse veergudel alanud süüdistuskampaaniaga Anna Ahmatova ja Mihhail Zoštšenko vastu vallandus nõiajaht kogu okupeeritud territooriumil. Sõnaõiguse poolest võinuksid süüalused kirjanikud samahästi surnud olla, faktidel ja tunnistajate ütlustel selles protsessis niikuinii kohta ei olnud, sest hukkamõistev otsus oli juba eelnevalt valmis.

Hirmuõhkkonna loomise kõrval oli nõiajahi eesmärk ka kütta üles rahva viha intelligentsi vastu. Viimaseks on Uringu artikli kommentaaride järgi otsustades pinda ka tänapäeva Eestis.

Kuhu siis nüüd edasi? Kes on järgmine kirjanik, kes surmajärgselt risti lüüakse? Või võtaks ette hoopis mõne teise eluvaldkonna esindaja. Hakkaks näiteks arvama, millega tegelesid okupatsiooni ajal juristid? Külvipinda kurjuse kasvatamiseks on küll ja veel.

Ehk oleks siiski mõttekam eeldada ajalookirjutiste puhul objektiivsust ja allikate tundmist ning nende eesmärgiks mitte siltide kleepimist, vaid tõe väljaselgitamist.