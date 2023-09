TÕNIS SAARTS ⟩ Reformierakond loodab andestamisele ja unustamisele

Hiljuti lahvatanud nn idavedude skandaali puhul ei tasu oodata peaminister Kaja Kallase kohest tagasiastumist. Paistab, et Reformierakond on otsustanud võita aega ja panustab andestamise ja unustamise taktikale. Teisisõnu loodetakse, et valijad on järgmisteks valimisteks toimuva kas unustanud või andestanud, ning ka rahvusvaheline üldsus ei pea Kallasega juhtunut teab mis suureks uudiseks ja kaotab peagi huvi. Meenutades Eesti poliitilist lähiajalugu ja teades rahvusvahelist konteksti, on reformierakondlastel paradoksaalsel kombel üsna tugev alus neis küsimustes optimistlik olla.