ANDRES KRAAS ⟩ Kaks presidendi vastuvõttu aastas on liig mis liig!

Tõeliselt vabas ja demokraatlikus ühiskonnas pole sellised etteasted juba ammu enam kombeks, sest need satuvad vastuollu nii kodanike võrdse kohtlemise kui ka ühiskonna sidususe printsiipidega. Sestap püüavadki arenenud riigid vältida vahetegemist tavakodanike ja väljavalitute vahel nii palju kui vähegi võimalik. Paraku pole see arusaam Maarjamaale veel kohale jõudnud ja Eesti on 21. sajandil üks neid väheseid demokraatlikke riike, kel on õnnestunud oma rahvas jagada pööbliks ja kutsutud külalisteks.