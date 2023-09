AK kirjanduskool ⟩ Tammsaare kirjutas ka ulmekirjandust

Tammsaaret kiputakse seostama ennekõike realistliku talupojakirjandusega. «Tõe ja õiguse» I köide on tõepoolest omamoodi talupojaromaan, mille tuntuim märksõna on omakorda kraavikaevamine. Ometi on nii, et «Tõe ja õiguse» viiest köitest kolm toimuvad linnakeskkonnas ning tegemist on ennekõike filosoofiliste teostega, mitte maaelumärulitega (millena, tõsi, võib esimest osa samuti lugeda).