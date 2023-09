JUHTKIRI ⟩ Banketisõprus muudab Nobeli rahupreemia groteskiks

Meenutatagu, et eelmise aasta Nobeli rahupreemia said just Vene, Valgevene ja Ukraina isikud ja organisatsioonid: inimõiguslane Aless Bjaljatski Valgevenest, Vene inimõigus- ja mäluorganisatsioon Memorial ning Ukraina kodanikuvabaduste keskus. Banketikutse tähendab põhimõtteliselt neile kõigile näkku sülitamist.

Ülimalt naeruväärse ja naiivsena kõlab Nobeli Fondi tegevdirektori Vidar Helgeseni väide, et kutse esitamine on põhjendatav trendiga, mille järgi pole erinevate vaadete vahel maailmas enam nii palju dialoogi. Seda ajal, mil Venemaa ei taha Ukrainaga mingit dialoogi pidada, pommitades ja tappes süütuid tsiviilisikuid, sealhulgas lapsi. Valgevene on oma territooriumil võõrustanud Vene vägesid, muutudes nii kaasosaliseks Ukraina sõjas. Iraan aga on aastakümneid mahitanud maailmas terroristlikke organisatsioone.