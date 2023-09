Kuigi taoline tulemus võib kõrvalt paista välja nagu võimas sähvatus, siis Tilga puhul sellest rääkida ei saa. Tema talent on ala ekspertidele olnud juba aastaid näha ning ameeriklase Jeff Huntooni käe all on tal lõpuks õnnestunud avaneda.

«Kõik see, mida oleme see aasta teinud, see oli meie mõlema jaoks natukene uus. Aga nagu aasta näitas, on teistsugune lähenemine treeningule õige lähenemine ja selle peale saab ehitada,» rääkis Tilga pärast MMi.